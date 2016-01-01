Обзор погоды 12 апреля из окна поезда монорельсовой системы

Автор: Sargo Дата публикации: 15:52

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В данном ролике вы увидите наплыв туч над монорельсовой системой, в середине ролика начинается дождь, а под конец ролика пошел снег.