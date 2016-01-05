Верблюд объел туристов в Техасе
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:44
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Натерпелись от четвероногого возмутителя спокойствия и американские туристки.Сообщается, что они решили провести выходные в сафари-парке штата Техас - и наткнулись там на весьма решительно настроенного и, похоже, очень голодного верблюда.
Зверь бесцеремонно просунул голову в салон машины через открытое окно - и, как видно на кадрах, схватил бумажный пакет с сэндвичами. Чем всё закончилось - осталось за кадром. Но едва ли животное могло причинить девушкам серьёзный вред.
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