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Верблюд объел туристов в Техасе

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:44
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Натерпелись от четвероногого возмутителя спокойствия и американские туристки.

Сообщается, что они решили провести выходные в сафари-парке штата Техас - и наткнулись там на весьма решительно настроенного и, похоже, очень голодного верблюда.

Зверь бесцеремонно просунул голову в салон машины через открытое окно - и, как видно на кадрах, схватил бумажный пакет с сэндвичами. Чем всё закончилось - осталось за кадром. Но едва ли животное могло причинить девушкам серьёзный вред.
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