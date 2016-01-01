Фестиваль "Пасхальный дар" и мастер-классы на Тверской площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:23

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На Тверской площади в рамках фестиваля "Пасхальный дар" можно посетить мастер-классы вас научат рисовать, делать пасхальные апликации и вязать на коклюшках кружева. А самое незабываемое фото можно сделать под "потолком" из живых цветов. А для маленьких посетителей есть увлекательный мини-гольф, где на площадке можно встретить пасхальных птиц, зайцев и сказочные избушки.