Камера видеонаблюдения зафиксировала взрыв на скважине в городе Усинск Республики Коми

Автор: RuslanUsinsk Дата публикации: 16:29

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Выброс и взрыв на скважине "ЛУКОЙЛа" произошёл в городе Усинске Республики Коми. О пострадавших не сообщается.