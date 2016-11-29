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Камера видеонаблюдения зафиксировала взрыв на скважине в городе Усинск Республики Коми

Автор:
RuslanUsinsk
Дата публикации:
16:29
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Выброс и взрыв на скважине "ЛУКОЙЛа" произошёл в городе Усинске Республики Коми. О пострадавших не сообщается.

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