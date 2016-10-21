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Анонс предстоящего мероприятия на мультимедийном экране Телеграфа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:25
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Анонс мероприятия, которое состоится 18 апреля на мультимедийном экране Телеграфа.

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