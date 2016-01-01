В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Град со снегом прошёл в Москве

Град со снегом прошёл в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:31
  • 12
  • 0

Вот такой град случился сегодня в Москве.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
18:43 | Uwis
В Москве стартовал фестиваль “Пасхальный дар”
12 0
17:42 | LaimeLaim
Радуга в небе на юго-западе столицы
17 0
16:25 | LaimeLaim
Анонс предстоящего мероприятия на мультимедийном экране Телеграфа
24 0
16:26 | Sargo
Град со снегом прошёл в Москве