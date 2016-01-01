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Знаки на дорогах Смоленска

Автор:
Аноним
Дата публикации:
02:06
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Знаков на провалах и ямах на дорога Смоленска нет, приходиться выходить из положения.

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Комментарии (0)

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