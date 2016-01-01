НА ВДНХ началась реставрация павильонов 1 и 58

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На ВДНХ начались реставрационные работы на павильонах № 1 «Центральный» и № 58 «Земледелие» (бывший «Украинская ССР»). Основной задачей реставраторов будет являться сохранение внутреннего архитектурного облика павильона № 1 ВДНХ в том виде, в котором он дошёл до нашего времени. Павильон №1 «Центральный» был построен в 1950-1954 годах по проекту архитекторов Ю. В. Щуко и Е. В. Столярова. Высота павильона со шпилем составляет 97 метров, а общая площадь - 3500 кв. метров. Композиция, внешний облик павильона отсылают к памятникам русского ампира и напоминают башню петербургского Адмиралтейства. В настоящее время павильон является объектом культурного наследия федерального значения. Также строительные леса появились и на павильоне 58. Павильон № 58 площадью 1,67 тысячи квадратных метров построили в 1954 году. Он является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых красивых и богато украшенных зданий на территории выставки.При его строительстве была использована уникальная технология конструктивной несущей керамики. Керамические строительные блоки смонтированы в стене фасада один на другом без усиления арматурой. Особенность павильона – в большой башне с изящными украшениями и фасадом, обильно декорированным майоликой, мозаикой, витражами: витраж «Переяславская рада», скульптурные композиции «Индустрия», «Сельское хозяйство» и другие. Павильон отреставрируют в существующих габаритах с приспособлением здания для современного использования. Работы затронут и фонтан «Каменный цветок», который расположен перед входом в павильон: вокруг него планируется восстановить исторические цветники.