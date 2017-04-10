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Тротуары в Североморске

Автор:
AntonSever51Denisov
Дата публикации:
01:50
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Зима в этом году в городе Североморске Мурманской области выдалась очень снежной. В некоторых местах высота снежного покрова на тротуарах достигала 1,5 метра и за всю зиму не было почищено ни разу, но вдруг (подумали мы) случилось чудо и в один прекрасный день 10.04.17 появился трактор и как начал чистить тротуар, сначала один, потом второй, но только на одну четверть и все. Теперь люди должны прыгать, перелазить с колясками и санками. Тот случай, когда лучше бы ничего не делали. К слову сказать, с лестницами у нас вообще печально. Спустится можно, а вот подняться очень бывает сложно, так-как лестница представляет собой горку.

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