ДТП в центре Рязани попало в объектив камеры наблюдения
- Автор:
- komrad1706
- Дата публикации:
- 00:27
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- 23
ДТП произошло в центре Рязани на улице Есенина рядом с Театральной площадью. Водитель такси ГАЗ-24, при проезде через нерегулируемый перекресток, из-за стоявшего грузовика не увидел двигающийся автобус и получил удар в правый борт. Машину развернуло и зажало между "жигулями" и автобусом. К счастью обошлось без жертв и пострадавших. Пострадали только материально пассажиры автобуса.
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