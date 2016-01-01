ДТП в центре Рязани попало в объектив камеры наблюдения

Автор: komrad1706 Дата публикации: 00:27

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ДТП произошло в центре Рязани на улице Есенина рядом с Театральной площадью. Водитель такси ГАЗ-24, при проезде через нерегулируемый перекресток, из-за стоявшего грузовика не увидел двигающийся автобус и получил удар в правый борт. Машину развернуло и зажало между "жигулями" и автобусом. К счастью обошлось без жертв и пострадавших. Пострадали только материально пассажиры автобуса.