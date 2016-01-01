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При пожаре в квартире на Алтуфьевском шоссе погиб 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:32
  • 92
  • 1

Вечером 12 апреля на северо-востоке столицы произошёл пожар. Загорелась 3-х комнатная квартира на 12-м этаже по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 12. К приезду первых пожарных расчётов из окна кухни наблюдался густой дым. Пожарные бензорезом вскрыли входную дверь квартиры и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 5 кв. м. Из соседних квартир было спасено 5 человек. В ходе тушения в квартире нашли погибшего человека. Обстоятельства пожара выясняются.

  • 92
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    20:32
    АГН в 20:00: http://www.mskagency.ru/materials/2656414
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