При пожаре в квартире на Алтуфьевском шоссе погиб 1 человек

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Вечером 12 апреля на северо-востоке столицы произошёл пожар. Загорелась 3-х комнатная квартира на 12-м этаже по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 12. К приезду первых пожарных расчётов из окна кухни наблюдался густой дым. Пожарные бензорезом вскрыли входную дверь квартиры и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 5 кв. м. Из соседних квартир было спасено 5 человек. В ходе тушения в квартире нашли погибшего человека. Обстоятельства пожара выясняются.