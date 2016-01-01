В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Водитель мотобата ДПС попал в ДТП на Дмитровском шоссе

Водитель мотобата ДПС попал в ДТП на Дмитровском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:15
  • 154
  • 0

Вечером 12 апреля на севере столицы произошло ДТП с участием мотобата ДПС. На Дмитровском шоссе, у станции метро "Тимирязевская", при движении в сторону области столкнулись автомобиль "Фольксваген Поло" и мотоцикл "БМВ", принадлежащий мотобату ДПС. Как пояснил водитель легкового автомобиля, он в разрешающем месте перестроился в полосу для общественного транспорта и готовился совершить правый поворот на парковку. В ту же секунду в переднее правое крыло врезается мотоциклист. От удара он вылетел на тротуар и остановился метрах в 30 от автомобиля. На место ДТП незамедлительно прибыла Скорая помощь и ДПС. Пострадавшего мотоциклиста в тяжёлом состоянии госпитализировали. На месте ДТП работают многочисленные экипажи ДПС. Они и установят все обстоятельства ДТП.

  • 154
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

156 1
19:32 | Max_019
При пожаре в квартире на Алтуфьевском шоссе погиб 1 человек
316 2
09:23 | Max_019
На Тимирязевской улице произошла лобовая авария: пострадал 1 человек
22 0
11:31 | Max_019
Дождь на севере столицы