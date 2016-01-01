Водитель мотобата ДПС попал в ДТП на Дмитровском шоссе

154

154 0

Вечером 12 апреля на севере столицы произошло ДТП с участием мотобата ДПС. На Дмитровском шоссе, у станции метро "Тимирязевская", при движении в сторону области столкнулись автомобиль "Фольксваген Поло" и мотоцикл "БМВ", принадлежащий мотобату ДПС. Как пояснил водитель легкового автомобиля, он в разрешающем месте перестроился в полосу для общественного транспорта и готовился совершить правый поворот на парковку. В ту же секунду в переднее правое крыло врезается мотоциклист. От удара он вылетел на тротуар и остановился метрах в 30 от автомобиля. На место ДТП незамедлительно прибыла Скорая помощь и ДПС. Пострадавшего мотоциклиста в тяжёлом состоянии госпитализировали. На месте ДТП работают многочисленные экипажи ДПС. Они и установят все обстоятельства ДТП.