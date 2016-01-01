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Главная  /  Репортажи  /  В Камергерском переулке в Москве засияло огнями семиметровое пасхальное яйцо

В Камергерском переулке в Москве засияло огнями семиметровое пасхальное яйцо

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12.04 22:27
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В Камергерском переулке в Москве засияло огнями семиметровое пасхальное яйцо.

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