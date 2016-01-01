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Выставка "Театральная история Москвы" в Камергерском переулке

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:02
  • 17
  • 0

Выставка посвящена истории Большого и Малого театрам, первым столичным антрепризам, театральным уличным праздникам.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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