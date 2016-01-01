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На улице Петровка начались работы по программе "Моя улица 2017"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:33
  • 19
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На улице Петровка начались работы по программе "Моя улица 2017", работают даже ночью.

  • 19
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Комментарии (0)

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