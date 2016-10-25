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Генеральная репетиция парада трамваев прошла в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:45
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Вечером 12 апреля прошла генеральная репетиция парада трамваев. Колонна из ретро трамваев выстроилась вначале улице Шаболовка, напротив депо им. Апакова. Около 22:00 колонна начала движение в сторону Чистопрудного бульвара и прибыла к месту стоянки через 30 минут. В репетиции парада трамваев участвовали такие вагоны, как знаменитая "конка" запряжённая лошадьми, "Ф", "БФ", "КМ", "Татра", "МТВ-82", "РВЗ-6" и замыкали колонну современными моделями вагонов. Колонну сопровождали аварийные бригады Мосгортранса. На крупных перекрёстках на время было ограничено движение транспорта для беспрепятственного проезда длинной колонны трамваев. Для того, что бы разместить все трамваи, были задействованы обе стороны Чистопрудного бульвара. Не смотря на столь поздний час, по фотографировать ретро вагоны пришли многие горожане.

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