Пожар уничтожил несколько павильонов на строительном рынке в ТиНАО Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 02:56

19

19 0

В деревне Бабенки в Новой Москве загорелся один из торговых павильонов на строительном рынке. Пожар начался внутри. За несколько минут пламя охватило весь павильон, а после перекинулось на складские помещения и соседние павильоны. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и поливомоечная техника. Пламя удалось сбить на площади 150 квадратных метров. Однако позднее огонь вновь усилился, после чего начал гореть павильон с газовыми баллонами и лакокрасочными веществами. В воздух поднялся столб огня, пожарные стали работать из укрытий и с соблюдением техники безопасности. Через полтора часа пожар был локализован, а спустя еще час полностью потушен. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Все работники рынка в момент пожара находились в других местах на территории и не пострадали. В тушен принимали участие 11 пожарно-спасательных подразделений и 4 поливомоечные машины. Причина случившегося устанавливается.