Очередная "волонтёрка" собирает деньги на юге Москвы
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 03:50
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- 18
В районе перекрёстка Коломенского проезда и проспекта Андропова - Виктория Майборода, очередной "волонтёр, очередного благотворительного фонда "Сотвори чудо", ходила по проезжей части и собирала с водителей, остановившихся на запрещающий сигнал светофора, деньги на лечение ребёнка. Правда фамилию мальчика она не смогла правильно назвать. Её версия фамилии расходилась с тем, что написано в документах. Да и все документы, представленные ею вызывали много вопросов. Начиная со свидетельства о рождении ребёнка. Как мог ребёнок, родившийся в 2012 году получить свидетельство о рождении в июле 2016 года. И, по странному совпадению, в один месяц и год создания благотворительного фонда "Сотвори чудо". А сам фонд зарегистрирован в квартире одного из учредителей. Причём те данные, которые указаны в документах, бродящей по улицам Виктории, принадлежат Акционерному Обществу "Райффайзенбанк". У самого фонда совершенно другие ИНН и КПП. На сайте фонда "Сотвори чудо" есть данные про такого ребёнка: Шалаева Максима. Но вот его родителей по тем данным, которые указаны в свидетельстве о рождении и по указанному адресу найти не удалось.
Есть такое лечебное учреждение ФГБУ "РНЦРР" Минздрава России. Есть профессор Желудкова Ольга Григорьевна. Но среди партнёров этого лечебного учреждения благотворительный фонд "Сотвори чудо" не значится. Все копии документов: из крупного московского учреждения, из Израильской клиники, свидетельство о рождении почему-то заверены, не руководителями тех организаций, а печатью фонда. А у ж о том, что собранные деньги реально пойдут на лечение какого-нибудь ребёнка говорить вообще не приходится.
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