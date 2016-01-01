"Как после бомбёжки":дорога в Нижневартовске сплошь покрыта выбоинами

Автор: rjkmvfy Дата публикации: 09:13

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"Как после бомбёжки": дорожное полотно на улице 3ПС в Нижневартовске сплошь покрыто выбоинами.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182722

Протяженность убитого асфальта - меньше километра, но его не ремонтируют уже много лет. Примечательно, что вокруг - много предприятий, но ни они, ни местная администрация, -никто не хочет заниматься ремонтом."Позор!" - пишет мобильный репортёр. "И это - дорога в нефтяной столице ХМАО!". Местные жители выражают надежду, что в городе всё же приступят к ремонту этого участка дороги.