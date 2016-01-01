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Лужи во дворах Нижневартовска

Автор:
rjkmvfy
Дата публикации:
08:58
  • 18
  • 0

По таким лужам только на лодках ходить. И это обычный двор в центре города!

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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