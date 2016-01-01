Пурга началась в Петропавловске-Камчатском

Автор: Олег Стуков Дата публикации: 08:25

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Неожиданная зима пришла в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры из района Моховая.