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Пурга началась в Петропавловске-Камчатском

Автор:
Олег Стуков
Дата публикации:
08:25
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Неожиданная зима пришла в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры из района Моховая.

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