В праздник Пасхи 16 апреля назначается 71 дополнительная остановка ряду пригородных электропоездов

Автор: Uwis Дата публикации: 08:57

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В связи с ростом пассажиропотока в праздник Пасхи 16 апреля, по запросу ОАО «Центральная ППК» назначается 71 дополнительная остановка ряду пригородных электропоездов. На Павелецком направлении дополнительные остановки назначаются на остановочных пунктах (о.п.) Чертаново, Булатниково, Калинина. На Курском направлении – на о.п. Бутово, Щербинка. На Савеловском направлении – на о.п. Новодачная. На Киевском направлении – на о.п. Сколково, Крекшино, Алабино. На Казанском направлении – на о.п. Удельная, Ильинская. На Белорусском направлении – на о.п. Баковка, Отрадное, Здравница. На Горьковском направлении – на о.п. Никольское. На Рижском направлении – на о.п. Троицкая, Миитовская.