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Дождливо и холодно утром в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08:57
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Мелкий дождь и нулевое значение температуры утром на севере столицы.

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