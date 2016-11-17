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Летние веранды устанавливают на улице Арбат

Автор:
Uwis
Дата публикации:
08:57
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В центре столицы при кафе и ресторанах продолжают устанавливать летние веранды.

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