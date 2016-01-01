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Главная  /  Репортажи  /  В Петропавловск - Камчатский неожиданно пришла зима

В Петропавловск - Камчатский неожиданно пришла зима

Автор:
Facec
Дата публикации:
08:31
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Сегодня в начале 12 неожиданно поднялся сильный ветер, чуть позже с ним пошел снег. Спустя некоторое время ветер усилился, а снега стало еще больше. Буквально за пару часов намело небольшие сугробы. До этого снег активно таял и больше трех недель стояла плюсовая температура. Если снег и был, то утром, но потом он очень быстро таял, буд то и не было. Мы уже обрадовались, что снег сойдет до мая месяца, а нас жестоко обманула погода.

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