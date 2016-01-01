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Последствия ямочного ремонта дорог в Сургуте (ВИДЕО)

Автор:
grigo83
Дата публикации:
08:58
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Эти кадры сняты на проспекте Мира. Горе-работники ремонтировали старый асфальт. Мобильный репортёр снял на видео последствия их ямочного ремонта.

Работы велись при температуре воздуха - +4 и влажности - 80 процентов. Яма после "пылесоса" осталась мокрой, в нее залили какую-то "чачу" и уехали, поставили два дорожных конуса. Естественно в эту "лужу" стали заезжать машины, идущие на разворот в этом месте.

Конус был сбит прямо в "лужу" и застыл там намертво. Кроме того, в этом же месте есть еще две серьезные проблемы. об этом сообщает мобильный репортёр.

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