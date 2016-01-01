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Автохам катался по аллее на набережной в Новосибирске

Автор:
Rjoktai1993
Дата публикации:
09:44
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  • 2

По словам мобильного репортёра, эти кадры сняты на улице Большевистской, у Речного вокзала, в Новосибирске.

Водитель "Лексуса" выехал на аллею, которая, как сообщают местные жители, не предназначена для авто. "Однако лихач нагло катался по набережной и очень сердился, что проехать ему мешают гуляющие пешеходы," - пишет автор видео. При этом, по словам очевидцев, водитель был пьян.

Мобильному репортёру удалось запечатлеть регистрационный номер автохама: СЕ 818 О, 72 регион.
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Комментарии (2)

  • mreportertv_2
    10:07
    Уважаемый Rjoktai1993, уточните, пожалуйста, кто автор видео? Вы? Когда оно было снято?
  • Rjoktai1993
    10:41
    Здраствуйте автор видео мой друг( я и сам свидетель данного происшествия). Который и передал мне данное видео для опубликования на сайте.
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