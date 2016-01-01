Автохам катался по аллее на набережной в Новосибирске

Автор: Rjoktai1993 Дата публикации: 09:44

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По словам мобильного репортёра, эти кадры сняты на улице Большевистской, у Речного вокзала, в Новосибирске.

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23 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182740

Водитель "Лексуса" выехал на аллею, которая, как сообщают местные жители, не предназначена для авто. "Однако лихач нагло катался по набережной и очень сердился, что проехать ему мешают гуляющие пешеходы," - пишет автор видео. При этом, по словам очевидцев, водитель был пьян.Мобильному репортёру удалось запечатлеть регистрационный номер автохама: СЕ 818 О, 72 регион.