Автохам катался по аллее на набережной в Новосибирске
- Автор:
- Rjoktai1993
- Дата публикации:
- 09:44
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По словам мобильного репортёра, эти кадры сняты на улице Большевистской, у Речного вокзала, в Новосибирске.Водитель "Лексуса" выехал на аллею, которая, как сообщают местные жители, не предназначена для авто. "Однако лихач нагло катался по набережной и очень сердился, что проехать ему мешают гуляющие пешеходы," - пишет автор видео. При этом, по словам очевидцев, водитель был пьян.
Мобильному репортёру удалось запечатлеть регистрационный номер автохама: СЕ 818 О, 72 регион.
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