В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  После зимы дорога в Южноуральске превратилась в решето

После зимы дорога в Южноуральске превратилась в решето

Автор:
lexxx197979
Дата публикации:
11:05
  • 18
  • 0

С приходом весны дорога в Южноуральске стала напоминать решето. По словам мобильного репортёра, асфальт на некоторых улицах города асфальт сошёл вместе со снегом.

Это произошло и с улицей Куйбышева. После зимы проезжая часть покрылась россыпью ям, которые к тому же затрудняют движение автомобилей.

По словам автомобилиста, дорога, запечатлённая на видео, - только одна из многих улиц города, вновь нуждающихся в ремонте после зимы.
  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
12:09 | nilgizz
Жители Уфы показали, по какой дороге дети ходят в школу
46 0
08:58 | grigo83
Последствия ямочного ремонта дорог в Сургуте (ВИДЕО)
24 0
09:13 | rjkmvfy
"Как после бомбёжки":дорога в Нижневартовске сплошь покрыта выбоинами
24 0
08:31 | Facec
В Петропавловск - Камчатский неожиданно пришла зима
77 0
11.04 13:07 | Андрей Пересвет
Состояние дорог в Переславле-Залесском сняли на видео