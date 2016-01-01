После зимы дорога в Южноуральске превратилась в решето

Автор: lexxx197979 Дата публикации: 11:05

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С приходом весны дорога в Южноуральске стала напоминать решето. По словам мобильного репортёра, асфальт на некоторых улицах города асфальт сошёл вместе со снегом.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182743

Это произошло и с улицей Куйбышева. После зимы проезжая часть покрылась россыпью ям, которые к тому же затрудняют движение автомобилей.По словам автомобилиста, дорога, запечатлённая на видео, - только одна из многих улиц города, вновь нуждающихся в ремонте после зимы.