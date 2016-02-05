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Бесплатная вакцинация домашних животных началась в Некрасовке из-за карантина по бешенству

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:29
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В связи с выявлением 8 апреля 2017 г. случая заболевания домашнего животного бешенством в районе Некрасовка на юго-востоке столицы установлен карантин. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Как говорится в документе, карантин будет действовать до 9 июня 2017 года. В этот период на территории района запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы Некрасовки. В связи с этим в районе началась внеплановая профилактическая вакцинация животных против бешенства. Прививычный пункт организован по улице Некрасовская дом 7, А также во дворе дома 9 работает выездной пункт Комитета ветеринарии города Москвы.

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