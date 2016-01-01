Жители Уфы показали, по какой дороге дети ходят в школу

Автор: nilgizz Дата публикации: 12:09

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Через тернии к знаниям: жители улицы Набережная реки Уфы жалуются на состояние внутридворовой дороги, по которой ходят в школу их дети.

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182746

По словам автора видео, здесь нет тротуаров, кругом стоят автомобили - из-за малого количества парковочных мест. В результате дети вынуждены выходить на проезжую часть, которая в свою очередь сплошь покрыта выбоинами. Это затрудняет движение не только автомобилистов но и пешеходов - после дождей лужи скрывают опасные ямы, а детям, как видно на кадрах, приходится вброд переходить образовавшиеся водоёмы.Кроме того, вдоль дороги нет уличного освещения - в тёмное время суток преодолевать лужи и ямы становится ещё сложнее.