Жители Уфы показали, по какой дороге дети ходят в школу
- Автор:
- nilgizz
- Дата публикации:
- 12:09
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Через тернии к знаниям: жители улицы Набережная реки Уфы жалуются на состояние внутридворовой дороги, по которой ходят в школу их дети.По словам автора видео, здесь нет тротуаров, кругом стоят автомобили - из-за малого количества парковочных мест. В результате дети вынуждены выходить на проезжую часть, которая в свою очередь сплошь покрыта выбоинами. Это затрудняет движение не только автомобилистов но и пешеходов - после дождей лужи скрывают опасные ямы, а детям, как видно на кадрах, приходится вброд переходить образовавшиеся водоёмы.
Кроме того, вдоль дороги нет уличного освещения - в тёмное время суток преодолевать лужи и ямы становится ещё сложнее.
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