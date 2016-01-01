Грязная вода течёт из кранов в Корсакове
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 14:26
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Житель города Корсаков в Сахалинской области жалуется на качество воды, которая течёт из-под его крана."Из крана в ванной комнате (впрочем, не только в ней) идёт грязная, плохая и уж точно не питьевая вода," - пишет автор видео. Недовольство вызывает и напор - он, по словам жителя, очень слабый.
"В городе постоянно где-то прорывает водосток, из канализации рвет воду. Вот потом такая вода," - рассказывает о возможных причинах появления некачественной жидкости в водопроводе мобильный репортёр.
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