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Разбитый в хлам автомобиль проехал по дороге Смоленска

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:16
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Автомобиль без стекол и дверей промчался по улицам Смоленска.

Странная поездка привела в недоумение окружающих - на машине отсутствовали практически все навесные элементы. Она попала в объектив регистратора мобильного репортера. По словам автора видео, с трудом верилось, что подобная груда искореженного металлолома вообще способна двигаться.

Однако владельца это явно не смущало - сообщается, что мужчина ловко лавировал в транспортном потоке и даже обгонял другие автомобили.
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