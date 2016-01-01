Разбитый в хлам автомобиль проехал по дороге Смоленска

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:16

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Автомобиль без стекол и дверей промчался по улицам Смоленска.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182760