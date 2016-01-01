Разбитый в хлам автомобиль проехал по дороге Смоленска
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:16
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Автомобиль без стекол и дверей промчался по улицам Смоленска.Странная поездка привела в недоумение окружающих - на машине отсутствовали практически все навесные элементы. Она попала в объектив регистратора мобильного репортера. По словам автора видео, с трудом верилось, что подобная груда искореженного металлолома вообще способна двигаться.
Однако владельца это явно не смущало - сообщается, что мужчина ловко лавировал в транспортном потоке и даже обгонял другие автомобили.
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