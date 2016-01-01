Ялтинская набережная находится в критическом состоянии (ФОТО)

Автор: Руслана Анохина Дата публикации: 15:43

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Эти фото сделаны на центральной прогулочной и старейшей улице Ялты - Ялтинской набережной. По словам мобильного репортёра. она находится в критическом состоянии:

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182763

Всем доброго времени суток, говорит и показывает Ялта. У нас сейчас солнечная и теплая погода. Если кто-то считает, что в Ялте жить хорошо, я не спорю. Но если учитывать все наши проблемы, то их здесь ничуть не меньше, чем в других городах России. Одна из таких проблем, которая мозолит глаза местным жителям и туристам, это состояние нашей набережной, которое, как видно, не самое лучшее. Трудно сказать, чего ждут наши городские власти, но такое состояние набережной является нее просто эстетически непривлекательным, а уже опасным. Тем не менее, здесь ходят люди и рыбаки, которым мало что мешает. К сведению, буквально через месяц в Крыму, а значит и в Ялте начинается туристический сезон, а здесь вот ЭТО! Здесь очень красиво, но состояние набережной, особенно данного участка, оставляет желать лучшего. Забор стоит в этом месте уже больше года: по мере наступления моря на сушу, забор переносится всё дальше – раньше он находился на расстоянии 20 см от края, теперь эта зона составляет чуть больше метра. Представьте, что будет если не чинить набережную ещё год? Понятие «набережная» вообще исчезнет. Очень хочется привлечь внимание общественности к этой проблеме. Надеюсь, это видео поможет задуматься нашим городским властям над решением данной задачи. Спасибо за внимание!