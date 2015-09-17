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Главная  /  Репортажи  /  Змея напала на посетителя интернет-кафе в Таиланде

Змея напала на посетителя интернет-кафе в Таиланде

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:50
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На посетителей интернет-кафе в Таиланде напала змея.

Она сидела в мусорном баке у входа, и судя по всему, ждала подходящего момента. Когда один из клиентов открыл дверь, змея, как видно на кадрах, бросилась на него и даже смогла проникнуть внутрь помещения, продолжая атаковать. Молодые люди в панике стали разбегаться.

Есть еще одно видео - уже с другого ракурса. Юноша, на которого напала змея, отбивался как мог. Позже выяснилось, это представительница семейства ужей, и опасности для человека, как сообщается, она не представляет.
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