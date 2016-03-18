Агрессивный пешеход разбил несколько автомобилей в Красноярске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:03
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В Красноярске хулиган без видимых причин повредил три чужих автомобиля.Сначала неадекватного мужчину заметили во дворе жилого дома, где он беспорядочно наносил удары по стеклам, бамперам, фарам припаркованных машин. Очевидцы снимали происходящее на видео, но подойти к дебоширу побоялись. После этого вандал отправился к перекрестку, вскочил на капот остановившейся иномарки и начал бить ногой в лобовое стекло. Связываться с агрессивно настроенным пешеходом водитель тоже не рискнул.
Хулиган еще некоторое время побродил по улице, приставая к прохожим, но через некоторое время его, как сообщается, задержал полицейский патруль. Причины такого неадекватного поведения сейчас выясняются.
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