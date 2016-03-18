Агрессивный пешеход разбил несколько автомобилей в Красноярске

Автор: mreportertv Дата публикации: 16:03

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В Красноярске хулиган без видимых причин повредил три чужих автомобиля.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182772