В Санкт-Петербурге в снег укладывают асфальт

Автор: AlexanderPetrov2102 Дата публикации: 18:54

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Вот так не смотря не на что у нас в Санкт-Петербурге укладывают асфальт во дворе дома 15 проспекта Народного Ополчения.