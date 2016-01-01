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В Санкт-Петербурге в снег укладывают асфальт

Автор:
AlexanderPetrov2102
Дата публикации:
18:54
  • 15
  • 1

Вот так не смотря не на что у нас в Санкт-Петербурге укладывают асфальт во дворе дома 15 проспекта Народного Ополчения.

  • 15
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Дмитрий
    14.03 11:26
    Уважаемый автор, когда было снято данное видео?
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