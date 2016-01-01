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Рабочие укладывают асфальт в дождь на Дмитровской шоссе в Москве

Автор:
DanchesPupkov
Дата публикации:
17:14
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Укладка асфальта в дождь на Дмитровском шоссе в Москве.

  • 11
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