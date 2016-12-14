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Церковь Троицы в Воробьёве обнесли лесами

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:11
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Церковь обнесли лесами и скоро начнется ее реставрация.

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Комментарии (0)

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