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В Саяногорске из-за долгов по свету отключат уличное освещение

Автор:
deniskas613613
Дата публикации:
18:57
  • 14
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В Саяногорске из-за долгов по свету отключат уличное освещение.

  • 14
  • 0

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