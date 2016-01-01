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Талая вода подтопила дорогу в Оренбургской области

Автор:
Эдгар Алексанян
Дата публикации:
17:51
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На полях растаял снег и потопил дорогу в Оренбургской области. Движение автомобилей затруднено.

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