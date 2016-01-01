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Санкт-Петербург завалило снегом

Автор:
vkontakte25564658
Дата публикации:
19:32
  • 16
  • 1

Санкт-Петербург завалило снегом, многие люди ставят обратно зимнею резину.

  • 16
  • 1

Комментарии (1)

  • vkontakte25564658
    19:41
    Сегодня была просто ужасная погода!(((
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