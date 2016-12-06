Город Саяногорск Республики Хакасия погрузился во тьму из-за долгов за электроэнергию

Автор: Аноним Дата публикации: 00:05

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В городе Саяногорске Республики Хакасия уже 3 дня нет наружного освещения, так как власти задолжали ЭнергоСбыту 8 000 000 рублей. В прошлом году отключали по микрорайонам, в этом году отключили освещение полностью. Так же ЭнергоСбыт грозится отключить светофоры. Водители жалуются на то, что не видно ям на дорогах, пешеходов на зебре и животных, перебегающих дорогу. Куда власти смотрят - непонятно. Живем в 40 километрах от СаяноШушенской ГЭС.