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Коммунальщики-поливальщики улиц в мороз в Санкт-Петербурге

Автор:
Evgeniua
Дата публикации:
13.04 23:43
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Полив проезжей части водой в Санкт-Петербурге при температуре -1 °C.

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