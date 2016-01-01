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Новый тротуар обустраивают на пути к Храму Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13.04 22:41
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Верующие Северо-Восточного округа столицы, прихожане Храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине, к Пасхе получат новый тротуар. ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» уже его обустраивают в районе Сигнального проезда под первым Алтуфьевским путепроводом. С просьбой сделать переход к Храму более комфортным обратился представитель Северо-Восточного Московского Викариатства отец Алексей на оперативном совещании в префектуре СВАО накануне общегородского субботника. Тогда префект СВАО Валерий Виноградов распорядился решить вопрос в самые кратчайшие сроки, чтобы к празднованию Пасхи жители близлежащих районов смогли беспрепятственно проходить к Храму. Вопросами дополнительного освещения будет заниматься уже служба ГБУ «Гормост» на балансе которого находится данный объект.

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