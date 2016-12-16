Переходы Киевского вокзала в Москве приобретают свой первозданный вид

Автор: Uwis Дата публикации: 13.04 22:50

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Близится к завершению реставрация Киевского вокзала в столице, последним этапом которой стали работы в подземных переходах: строители меняют облицовочную плитку на стенах лестниц, воссоздают лепнину на потолках и колоннах, восстанавливают гранитную и мраморную облицовку полов, арок, кассового зала, установили деревянные входные двери со стороны платформ, которые много лет вообще отсутствовали.