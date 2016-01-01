В Красноярске канализационные воды стекают в водоём

Автор: Aleksa86 Дата публикации: 10:33

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Жители переулка космонавта Германа Титова недовольны работой местного ЖКХ.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182805

По словам мобильного репортёра, во дворе их дома скапливаются канализационные воды. Рядом с общежитием образовалось целое озеро. Есть здесь и водопады - которыми сточные воды спадают так называемой "насосной станции" и текут дальше. А дальше - водоём.По мнению местных жителей, выбранный коммунальщиками способ ликвидации сточных вод - не самый экологичный. "Вместо того, чтобы пригнать ассенизационную машину, они сливают всё в водоём!" - пишет автор видео.