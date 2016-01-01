В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Лесовозы продавили асфальт в селе Лекма Кировской области

Лесовозы продавили асфальт в селе Лекма Кировской области

Автор:
reporter43
Дата публикации:
08:07
  • 19
  • 0

Лес - одно из важнейших богатств Кировской области. Край традиционно является одним из ведущих российских регионов в сфере лесной промышленности. Здесь расположено сразу несколько крупных предприятий лесопромышленного комплекса. А путь многотонных лесовозов, которые перевозят добываемое древесное сырье, пролегает через село Лекма. Здесь, как рассказывает мобильный репортёр, тяжёлые большегрузы продавили асфальт.

От когда-то хорошей проезжей части остались одни рытвины. Автомобили с трудом преодолевают это грязевое месиво. Тяжело и пешеходам: "Скоро тут даже пройти нельзя будет," - сообщает автор видео. Но восстанавливать дорожное полотно местные власти, по словам мобильного репортёра, пока не торопятся: "Меры не предпринимают".

Пока же сельчане ждут 20 апреля. В этот день начнёт действовать запрет на движение лесовозов, как, впрочем, и других большегрузов, по дорогам общего пользования. Такие меры предпринимаются каждый год, весной, на территории Кировской области. Тогда дорога, а точнее то, что от нее осталось, хотя бы "отдохнёт".

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
01:54 | RwSss
Ужасное состояние дороги на улице Кубинка на западе столицы
21 0
00:05 | Аноним
Город Саяногорск Республики Хакасия погрузился во тьму из-за долгов за электроэнергию
44 0
11.04 08:36 | Аноним
В Сургуте асфальт кладут в лужу
93 0
13.04 15:23 | sekossega
Ямы латают битым кирпичом в городе Куса Челябинской области (ВИДЕО)
25 0
10.04 11:25 | Аноним
В Екатеринбурге детский сад окружает парковка и "трясина"