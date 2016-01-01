Лесовозы продавили асфальт в селе Лекма Кировской области
- Автор:
- reporter43
- Дата публикации:
- 08:07
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Лес - одно из важнейших богатств Кировской области. Край традиционно является одним из ведущих российских регионов в сфере лесной промышленности. Здесь расположено сразу несколько крупных предприятий лесопромышленного комплекса. А путь многотонных лесовозов, которые перевозят добываемое древесное сырье, пролегает через село Лекма. Здесь, как рассказывает мобильный репортёр, тяжёлые большегрузы продавили асфальт.От когда-то хорошей проезжей части остались одни рытвины. Автомобили с трудом преодолевают это грязевое месиво. Тяжело и пешеходам: "Скоро тут даже пройти нельзя будет," - сообщает автор видео. Но восстанавливать дорожное полотно местные власти, по словам мобильного репортёра, пока не торопятся: "Меры не предпринимают".
Пока же сельчане ждут 20 апреля. В этот день начнёт действовать запрет на движение лесовозов, как, впрочем, и других большегрузов, по дорогам общего пользования. Такие меры предпринимаются каждый год, весной, на территории Кировской области. Тогда дорога, а точнее то, что от нее осталось, хотя бы "отдохнёт".
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