Лесовозы продавили асфальт в селе Лекма Кировской области

Автор: reporter43 Дата публикации: 08:07

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Лес - одно из важнейших богатств Кировской области. Край традиционно является одним из ведущих российских регионов в сфере лесной промышленности. Здесь расположено сразу несколько крупных предприятий лесопромышленного комплекса. А путь многотонных лесовозов, которые перевозят добываемое древесное сырье, пролегает через село Лекма. Здесь, как рассказывает мобильный репортёр, тяжёлые большегрузы продавили асфальт.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182810