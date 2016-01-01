В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Нижневартовске прошел снегопад

В Нижневартовске прошел снегопад

Автор:
Valeryan
Дата публикации:
07:36
  • 17
  • 0

Все уже образовались приходу весны, но вдруг, внезапно, сильнейший снегопад накрыл Нижневартовск.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
08:26 | Max_019
Пасмурное утро в столице
65 1
13.04 19:32 | vkontakte25564658
Санкт-Петербург завалило снегом
34 0
13.04 23:56 | sankinet
Апрельский снегопад в Санкт-Петербурге
29 0
13.04 09:13 | rjkmvfy
"Как после бомбёжки":дорога в Нижневартовске сплошь покрыта выбоинами
24 0
13.04 08:58 | rjkmvfy
Лужи во дворах Нижневартовска