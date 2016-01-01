На 43 км МКАД грузовик влетел в забор стройки
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 07:58
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Грузовик МАЗ врезался в забор стройки. Автофургон, груженый пивом и продуктами двигался по внутренней стороне кольца. На 43 километре грузовик, со слов водителя, подрезал другой автомобиль, который с места аварии уехал. Водитель МАЗа, пытаясь избежать ДТП резко затормозил, после чего грузовик занесло и машина протаранила забор стройки. Пострадавших нет, авария заблокировала три полосы из пяти на МКАД, что создало крупный затор.
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