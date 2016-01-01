Автофургон столкнулся с бензовозом на Киевском шоссе и перевернулся на бок

Автор: Разведчик Дата публикации: 08:30

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Столкнулись Хендай Портер и бензовоз, в составе тягача Мерседес. Бензовоз двигался по Киевскому шоссе в сторону Москвы. На 41 километре трассы грузовик протаранил стоявший в правом ряду из-за неисправности Хендай Портер. От сильного удара Хендай отбросило к обочине, где фургон опрокинулся на бок. Водитель автомобиля Хендай выбрался из кабины самостоятельно, серьезных травм он не получил. ДТП затруднило движение в Москву на один час.